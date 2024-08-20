265 депутатів проголосували за законопроєкт, 29 – проти

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Проєкт закону передбачає заборону російської філії Української православної церкви – УПЦ МП, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За доопрацьований проєкт закону № 8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій»у другому читанні проголосували 265 депутатів з таких партій:

173 – «Слуга народу»

25 – «Європейська солідарність»

18 – «Голос»

17 – «Батьківщина»

11 – «Довіра»

9 – «За майбутнє»

11 – позафракційні

Лише один депутат від колишньої ОПЗЖ («Платформа за життя та мир») підтримав законопроєкт про заборону УПЦ МП. Крім того, за проєкт закону не проголосував жоден нардеп партії «Відновлення України».

Проти ухвалення законопроєкту проголосували 29 депутатів:

17 з «Платформи за життя та мир»

сім з «Відновлення України»

чотири зі «Слуги народу»

один позафракційний депутат

Ще четверо депутатів утрималися від голосування. Три з них – з партії «Слуга народу», а один – з «Відновлення України».

Результати голосування за законопроєкт про заборону УПЦ МП

Що буде з УПЦ МП в Україні

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше повідомив, що Російська православна церква буде негайно заборонена в Україні. При цьому філія РПЦ в Україні, УПЦ МП, може уникнути автоматичної заборони, оскільки заявила про розрив зв'язків з Росією. На простування співпраці з окупантами в УПЦ МП, як і в інших релігійних організацій, які підозрюються у зв’язках із Росією, буде дев’ять місяців.

Щодо організацій, підозрюваний у співпраці з росіянами, проведуть експертизу. В разі виявлення порушень діяльність релігійних організацій буде припинено.

Зауважимо, що кліриків УПЦ МП лише за час повномасштабного вторгнення неодноразово викривали на співпраці з росіянами в окупації та на підконтрольній Україні території. Низка священиків УПЦ МП підозрюється у державній зраді, виправдовуванні російської агресії та поширенні російської пропаганди. Крім того, кліриків УПЦ МП обмінюють на українських полонених у Росії.

Проблемне ухвалення законопроєкту

Зазначимо, ухвалення законопроєкту неодноразово переносилося та супроводжувалося парламентськими скандалами. Внесений 19 січня 2023 року проєкт прийняли у першому читанні 19 жовтня 2023 року, проте протягом літа 2023 року депутати не голосували за нього вдруге через брак підтримки.

23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Частина народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту. Через це усі заплановані раніше засідання парламенту скасували, а роботу Ради призупинили до 20 серпня. Протягом цього часу комітет гуманітарної та інформаційної політики вніс остаточні правки до законопроєкту.

Нагадаємо, 17 серпня Рада церков і релігійних організацій підтримала заборону УПЦ МП в Україні та зазначила, що жодна організація, яка базується у Росії, не може діяти в Україні.