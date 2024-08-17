Рада церков засудила діяльність РПЦ, яка стала «співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності»

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала законодавчу ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. Про це йдеться в опублікованій заяві представників Ради церков 17 серпня.

«Ми підтримуємо законодавчу ініціативу Президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку», – заявили у Раді церков.

Там додали, що «жодна організація – чи то релігійна, чи світська, – яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні». Представники українських релігійних організацій зазначили, що головною загрозою для релігійної свободи в Україні залишається російська агресія, унаслідок якої окупанти вбили десятки священнослужителів, зруйнували сотні храмів і молитовних будинків.

Напередодні, 16 серпня, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зустрілись з президентом Володимиром Зеленським.

Заборона УПЦ МП в Україні

19 січня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» Зокрема, йдеться про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією, серед яких Українська православна церква Московського патріархату. 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні прийняла цей законопроєкт.

У травні депутати домовились розглянути законопроєкт у другому читанні під час червневого засідання. Однак внесення цього питання до порядку денного відклали через брак підтримки серед депутатів. Як пише LB.ua, серед тих, хто не підтримав законопроєкт станом на 21 липня, було близько 60 депутатів – від «Слуги народу».

23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Частина народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту. Через це усі заплановані раніше засідання парламенту скасували, а роботу Ради призупинили до 20 серпня.

10 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність». Згодом президент також закликав народних депутатів зібратися для розгляду ініціативи. 16 серпня комітет гуманітарної та інформаційної політики повідомив, що вніс остаточні правки до законопроєкту про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією.

Згідно з проведеним 20-25 квітня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології дослідженням, 63% опитаних українців вважають, що УПЦ МП має бути повністю забороненою в Україні.