23 липня деякі народні депутати заблокували трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту про заборону УПЦ (МП)

Верховну Раду закликали проголосувати за законопроєкт №8371, який передбачає заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це рішення пропонують ухвалити з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Зокрема відповідне повідомлення з хештегом «Заборонити #фсб_в_рясах треба до Дня Незалежності» з’явилось у Telegram-каналі громадської ініціативи «Голка» у неділю, 11 серпня.

Активісти зазначають, що напередодні увечері президент Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність».

«Провів щойно нараду – підготовчу, про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на сто відсотків ефективними. Ми їх забезпечимо», – наголосив президент. Глава держави не уточнив, що мав на увазі, але, ймовірно, ідеться про заборону діяльності УПЦ (МП).

Нагадаємо, 23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Частина народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту. Через це усі заплановані раніше засідання парламенту скасували, а роботу парламенту призупинили до 20 серпня. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради у серпні.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про заборону релігійних установ та організацій, пов’язаних із Росією. Зокрема, йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату. За заборону російських релігійних організацій проголосували 267 народних депутатів.

У травні депутати домовились розглянути законопроєкт у другому читанні під час червневого засідання. Однак, як пише LB.ua, депутати не впевнені, що в залі вистачить голосів, тож перед внесенням до порядку денного вирішили зібрати підписи на підтримку цієї заборони. Серед тих, хто не підтримав законопроєкт станом на 21 липня, близько 60 депутатів – від «Слуги народу».

Згідно з проведеним 20-25 квітня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології дослідженням, 63% опитаних українців вважають, що ця УПЦ МП має бути повністю забороненою в Україні.