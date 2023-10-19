Під заборону може потрапити УПЦ МП та інші релігійні організації, пов'язані з країною-агресором

Депутати Верховної ради України проголосували у першому читанні за заборону релігійних установ та організацій, пов’язаних із Росією. Зокрема, йдеться про Українську православну церкву Московського патріархату, повідомив у четвер, 19 жовтня, депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Урядовий законопроект №8371 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, управління яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Зокрема, йдеться про Росію, яка веде повномасштабну війну проти України, проте досі має українську філію РПЦ.

«Зазначене рішення Ради національної безпеки і оборони України прийнято за результатами розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, з метою забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

За даними Ярослава Железняка, за заборону російських релігійних організацій проголосувало 267 народних депутатів. Серед них:

«Слуга народу» – 175;

«Європейська солідарність» – 26;

«Батьківщина» – 17;

«Платформа за життя та мир» – 1;

«За майбутнє» – 8;

«Голос» – 18;

«Довіра» – 12;

«Відновлення України» – 0.

Нардепка від «ЄС» та активістка Вікторія Сюмар повідомила, що на захист УПЦ МП перед голосуванням виступив колишній очільник забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко. Крім того, заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ, не підтримали нардеп Євгеній Шевченко та колишній партієць «Слуги народу» Артем Дмитрук.

Зазначимо, 11 депутатів з колишньої ОПЗЖ «Платформа за життя та мир» проголосували проти заборони УПЦ МП. Також троє депутатів партії «Відновлення України» не підтримали законопроект. Утрималися всього два нардепи: один зі «Слуги народу» та один з «Відновлення України».

За поіменними результатами голосування проти заборони УПЦ МП проголосували:

«Платформа за життя та мир»: Бойко Ю.А., Дунаєв С.В., Качний О.С., Ларін С.М., Макаренко М.В., Мамоян С.Ч., Скорик М.Л., Колтунович О.С., Папієв М.М., Пузатов О.Е., Чорний В.І.

«Відновлення України»: Бурміч А.П., Шевченко Є.В., Дмитрук А.Г.

Позафракційний депутат Шпенов Д.Ю.

Із повним переліком тих, хто утримався та не голосував, можна ознайомитися тут.