Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла

Екс-наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебідю) суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі 33 млн 300 тис. грн. Відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва у п’ятницю, 14 липня, інформує «Суспільне».

Прокуратура вимагала для 62-річного Лебедя тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн грн. Як йдеться у матеріалах суду, Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі, чим порушив накладені судом обов'язки. Під час засідання митрополит заявив, ще не знайомий зі свідком.

Адвокат митрополита Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Утім, клопотання залишили на кінець розгляду справи.

Водночас сам митрополит Павло (Лебідь) під час виступу в суді сказав, що нічого не порушив. Також митрополит заявив, що «ніколи в житті не був на стороні агресора» і «ніколи не підтримував Путіна». Попри те, що він має право внести заставу понад 33 млн грн, митрополит вже сказав, що в нього стільки немає.

Зазначимо, що напередодні йому оголосили про ще одну підозру – у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчиненими службовою особою повторно.

Шевченківський райсуд Києва 1 квітня призначив екс-настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) домашній арешт на два місяці із зобов'язанням носити електронний браслет та забороною спілкуватися з вірянами через соцмережі. Саме про такий запобіжний захід просила прокуратура.

Зранку, 1 квітня, митрополиту УПЦ МП вручили за статтями 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» та 436 «Пропаганда війни».

Крім того, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав «одержимим диявольським збісненням».