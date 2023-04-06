Митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) має два розкішні маєтки, елітні автомобілі та сільськогосподарський бізнес

Журналісти проекту Bihus.info показали розкішний маєток митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) у селі Вороньків на Київщині. Маєток, який Лебідь називав «невеличкою хатою» після того, як його помістили під домашній арешт на два місяці, виявився двоповерховим будинком на 580 кв.м з допоміжними будівлями і альтанкою за міцним і високим парканом.

«Для церковника "невеличкою хатою" є двоповерховий будинок площею 580 кв.м., збудований на ділянці площею у 40 соток. На ній же розташований ще один двоповерховий гостьовий будинок площею 170 кв.м., альтанка і будинок охорони», – сказано в матеріалі.

Автор сюжету розповів, що маєток на вулиці Молодіжній, 46 у Воронькові у 2016 році виставляли на продаж за 1,3 млн доларів. В оголошенні було вказано, що будинок мебльований виробами італійських та англійських майстрів, кімнати оздоблені дорогими меблями. Вказувалося, що підлога вкрита мармуром та німецьким паркетом та має підігрів. Люстри – чеські, а побутова техніка від дорогого виробника. В описі зазначалося, що будинок дуже теплий та затишний.

Ще один будинок митрополита Павла на 546 кв.м, за даними Bihus.info, розташований на Печерську в Києві. Журналісти зазначили, що ділянку, на якій стоїть маєток, наприкінці 90-х та на початку нульових «церковники тупо віджали у людини, чия родина жила тут ще з початку 20-го століття».

У цьому двоповерховому будинку з мансардою є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та окремий ліфт. А його вартість може становити понад мільйон доларів.

Окрім розкішних маєтків, митрополит УПЦ МП Павло у різний час володів близько десятьма елітними автомобілями, більшість з яких – виробництва Mercedes, але був також і Lexus. За його любов до таких автомобілів митрополит отримав прізвисько «Паша Мерседес».

Крім того, в Петра Лебедя є сільськогосподарський бізнес: це шість гектарів на Київщині, які він орендує у сільради і здає в суборенду, а також загалом понад 500 земельних ділянок в Київській та Чернігівській областях. Однак власником фірми «МПЛ Агро» є не сам Лебідь, а бізнесмен Олександр Матвієнко. Саме йому в суборенду Лебідь здає землю і майновий комплекс на ній.

Як повідомляв ZAXID.NET, 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя) під цілодобовий домашній арешт до 30 травня за підозрою в розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Під час судового засідання виникло питання щодо місця проживання Павла. Він просив у разі обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишити його в Києво-Печерській лаврі, де 61-річний церковник УПЦ МП мешкає 29 років. Однак прокурори зазначили, що прописаний він за іншою адресою, а Лавра належить державі.

Павло заявив, що у нього є «невеличка хата», яку він «продавав, але ніхто не купив». Він також розповів, що все звідти роздав – ліжка, пральні машинки, холодильник тощо – і нині там нічого немає – «ні кухля, ні ложки».