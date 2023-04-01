СБУ провела обшуки в митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя)

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло (Лебідь) заявив, що Служба безпеки України вранці в суботу, 1 квітня, провела в його помешканні обшук та вручила підозру.

Про обшуки та вручення підозри Лебідь повідомив у відеозверненні, яке опублікувала російська пропагандистська агенція «РИА Новости». Водночас «Українська правда» та «Суспільне» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомили, що Лебідь отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Митрополит Павло (Лебідь) розповів, що йому в суботу о 7:30 вручили підозру. Він додав, що в його домі СБУ проводить обшуки. За словами Павла, СБУ йому сказала, що він «проклинав президента».

«Українська правда» і «Суспільне» повідомили, що підозру митрополиту УПЦ МП вручили за статтями 161 ККУ «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» та 436 «Пропаганда війни».

Інформацію про те, що йому вручили підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, повідомила прес-служба УПЦ МП.

Пізніше цю інформацію підтвердила СБУ, яка опублікувала фрагменти розмов митрополита Павла з антиукраїнськими висловлюваннями. Зокрема, в одній з розмов він радів окупації росіянами Херсона.

«Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в березні 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня, але не зробили цього, оскарживши, натомість, своє виселення в суді. Крім того, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав «одержимим диявольським збісненням».

Попри те, що суд вже відмовив у задоволенні позову УПЦ МП щодо виселення з Києво-Печерської лаври, церковники не поспішають її покидати і не пускають на територію комісію Міністерства культури.