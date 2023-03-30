Суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника «Києво-Печерська лавра»

Суд не підтримав прохання УПЦ МП заборонити звільнення цією церквою будівель, які перебувають на балансі державного заповідника «Києво-Печерська лавра», поки триває суд за позовом, який подала УПЦ МП. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко з посиланням на ухвалу суду.

«Суд відмовив у забезпеченні позову в справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – йдеться в повідомленні сервісу Opendatabot, яке поширив Ткаченко.

За його словами, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передання в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

«Щойно Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну часів Януковича про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд», – повідомив міністр культури.

Нагадаємо, у липні 2013 року уряд тодішнього прем'єра Азарова погодився передати в безоплатне користування релігійній організації «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП» 79 об’єктів так званої Нижньої лаври – території, де розташовані печери та монастир.

10 березня 2022 року стало відомо, що Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня 2023 року.

Намісник Києво-Печерської лаври в складі УПЦ МП митрополит Павло заявив, що ченці цієї релігійної організації не мають наміру виселятися з Лаври та переходити в ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старословʼянська й українська.

20 березня Синод УПЦ МП закликав президента Володимира Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі.

Предстоятель Православної церкви України ПЦУ митрополит Епіфаній 29 березня затвердив члена Духовного собору Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія виконувачем обовʼязків намісника Києво-Печерської лаври в складі ПЦУ. Після цього предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій наклав заборону в служінні на архімандрита Авраамія.

30 березня комісію Міністерства культури не пустили на територію Києво-Печерської лаври для проведення перевірки. Згодом за фактом перешкоджання роботі комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври подали заяву до поліції, а міністр Ткаченко заявив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.