Вища рада правосуддя дозволила арештувати суддю

Суддю Воловецького районного суду Закарпатської області Олександра Пелиха, затриманого під час отримання хабаря за скасування арешту лісоматеріалів, мобілізували. Про це на засіданні Вищої ради правосуддя повідомив адвокат судді Сергій Фесенко.

У четвер, 4 грудня, ВРП розглядала подання керівника САП Олександра Клименка про надання згоди на утримання судді під вартою. Після виступу прокурорки Олени Дроботової, яка пояснювала необхідність арешту Олександра Пелиха, слово надали захиснику судді.

«Олександр Пелих вже не здійснює судові повноваження. 2 грудня він подав заяву на відставку на адресу Вищої ради правосуддя, а 3 грудня його мобілізовано до Збройних сил України. У зв’язку з цим на Пелиха більше не розподіляються судові справи, а тому заявлені органом досудового розслідування ризики є необґрунтованими», – зазначив адвокат Сергій Фесенко.

Дослідивши всі матеріали справи, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Олександра Пелиха.

Нагадаємо, суддю Воловецького районного суду, відрядженого на Закарпаття з Луганщини, затримали 28 листопада під час отримання 1300 доларів хабаря за скасування арешту лісоматеріалів. Олександру Пелиху інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.