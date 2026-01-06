Промова Томіо Окамури викликала обурення значної частини чеського суспільства

Промова спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури викликала обурення значної частини суспільства. Це стимулювало громадян збільшити донати на зброю для України. Про це у вівторок, 6 січня, в коментарі «Укрінформу» повідомив лідер чеської ініціативи «Подарунок для Путіна» Мартін Ондрачек.

За словами Ондрачека, у день промови Окамури, 1 січня, ініціатива отримала 780 тис. крон (майже 26,5 тис. євро), а наступного дня – 954 тис. крон (32,35 тис. євро)

«Це надзвичайно високі суми – враховуючи, що ще були різдвяні свята, і багато людей зробили для нас подарунки, які вони надіслали ще в грудні», – розповів він.

Лідер чеської ініціативи звернув увагу, що таке відбувається не вперше – донати зростають, коли в бік України лунають образи або погрози, незалежно від того, від кого вони лунають.

Нагадаємо, у новорічному зверненні Томіо Окамура, який очолює ультраправу партію «Свобода і пряма демократія», виступив проти допомоги Україні та назвав оточення Зеленського «хунтою».

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що в Києві розглядають «образливі та сповнені ненависті» заяви Окамури як його особисту позицію, сформовану, ймовірно, під впливом російської інформаційної кампанії.