Томіо Окамура є спікером нижньої палати чеського парламенту

У новорічній промові спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликав не надавати гроші на війну в Україні та розкритикував оточення Зеленського й західну політику допомоги Україні.

У своїй новорічній промові спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура знову висловився проти надання зброї Україні. Про це повідомляє Ceske Noviny, передає «Європейська правда».

«Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни», – заявив він. «Ми не можемо віддавати гроші наших громадян іноземним громадянам тільки тому, що цього хоче провоєнна пропаганда», – додав спікер.

Окамура побажав усім здоров’я та миру й висловив упевненість, що «Чехія зійде з брюссельського поїзда, який, незважаючи на попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни».

За словами спікера, Західна Європа планує виробляти та продавати зброю в борг. «Я розумію, що для Заходу добре, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, якій росіяни навіть не дадуть доїхати до фронту», – зазначив Окамура.

Він також різко висловився про президента України та його оточення: «Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота».

Підсумовуючи промову, Томіо Окамура зазначив, що чехам не варто остерігатися російського газу: « І ви також побачите, що якщо російський газ не зашкодив американцям чи німцям, які навіть перенесли свої заводи до Китаю, щоб слідувати за ним, то очевидно, що він не зашкодить і нам».

Нагадамо, що 6 листопада 2025 року Томіо Окамура, який є новим антиукраїнським головою парламенту Чехії, зняв з будівлі установи прапор України, який висів там з 2022 року.