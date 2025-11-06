Томіо Окамура – чеський бізнесмен та політик японського походження

У середу, 5 листопада, на засіданні лідера правопопулістської антиукраїнської партії «Свобода та пряма демократія» (SPD) Томіо Окамуру обрали новим спікером нижньої палати чеського парламенту. Про це повідомив чеський новинний сайт Novinky.

Відомо, що кандидатуру Окамури підтримали 107 зі 197 законодавців під час таємного голосування. Його суперник, представник консервативного Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек, отримав 81 голос.

«Шановні пані та панове, дякую за довіру і з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами всіма. Я приймаю обрання з усією смиренністю. Я дуже ціную підтримку і, як я обіцяв у своїй промові, я хотів би, щоб Палата депутатів функціонувала добре», – заявив Окамура, перебравши на себе керівництво Палатою депутатів.

Томіо Окамура – чеський бізнесмен та політик японського походження. Він був фігурантом кількох скандальних судових процесів та під час політичної кар’єри змінив кілька партій. Зокрема, Окамура став фігурантом масштабного розслідування у 2025 році через його кампанію на виборах у Європейський парламент. Тоді з нього зняли недоторканість та у серпні висунули звинувачення. Однак через вибори його звільнили від кримінального переслідування, адже недоторканість було відновлено.

Окамура під час передвиборчої кампанії зробив низку антиукраїнських заяв. Він виступав щодо обмеження прав українських біженців у Чехії та необхідності прибрати українські прапори з державних установ у країні.

Нагадаємо, 4 жовтня у Чехії завершились парламентські вибори, які тривали два дні. Найбільше голосів набрала проросійська партія ANO, яку очолює колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Політик виступає проти допомоги Україні.