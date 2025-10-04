Партія проросійського експрем'єра Чехії здобула найбільшу кількість голосів на виборах до парламенту

У суботу, 4 жовтня, у Чехії завершились парламентські вибори, які тривали два дні. Найбільше голосів набрала проросійська партія ANO, яку очолює колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Політик виступає проти допомоги Україні. Станом на 20:00 у Чехії обробили 99% протоколів, повідомляє CT24.

Виборчі дільниці працювали два дні та зачинилися о 15:00 за київським часом. Чехи обирали 200 депутатів нижньої палати парламенту (Палати депутатів), строк їхньої каденції триватиме чотири роки. Явка на цих виборах склала понад 50% від загальної кількості зареєстрованих виборців. До парламенту нового скликання увійдуть шість політсил, які подолали виборчий бар’єр у 5%.

Згідно з результатами виборів, проросійська партія ANO здобула 34,7% голосів, правоцентристський блок «Разом» підтримали 23% виборців, центристська партія STAN набрала понад 11%, Піратська партія отримала підтримку 8,8% чехів, партія «Свобода і пряма демократія» (SPD) здобула 7,8% голосів, а «Автомобіліст» – 6,8%.

Партію ANO очолює колишній прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (2017-2021 роки). Передвиборча кампанія проросійського політика проходила під гаслом «Чехи понад усе». Бабіш обіцяв чехам гідне соціальне забезпечення та виступав проти військової підтримки України, а також за зменшення допомоги українським біженцям.

Водночас коаліційний блок «Разом» очолює чинний прем’єр-міністр країни Петр Фіала, який має проєвропейські погляди та підтримує Україну у боротьбі за незалежність. Петр Фіала публічно називав російського диктатора Владіміра Путіна воєнним злочинцем. Також політик привітав ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі для Путіна в березні 2023 року.