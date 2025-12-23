Російське консульство у Гданську

Польський уряд не буде виганяти силою росіян з нещодавно закритого консульства Росії у Гданську. Водночас поліція припинить охорону обʼєкта, повідомило польське радіо RMF FM у вівторок, 23 грудня.

Після того як Польща закрила останнє російське консульство на тлі диверсій на залізниці, росіяни мали б залишити дипломатичну будівлю у Гданську до кінця 23 грудня. Втім, російські дипломати відмовилися виселятися з будівлі.

Росіяни стверджують, що будинок на вул. Баторего, 15, у Гданську належить їм за угодами часів СРСР. Під цим приводом вони не платили орендну плату – станом на 2025 рік заборгованість становить 5,5 млн злотих та 3 млн злотих штрафних відсотків.

Консульство поінформувало місцеву владу, що у будівлі залишиться «адміністративно-технічний співробітник», а також заявило, що попри закриття дипустанови, зберігає право на користування будівлею. Попри це, уряд вирішив, що не буде примусово виселяти росіян з будівлі консульства.

«Польський уряд буде ставитися до росіян, які не бажають залишати колишнє консульство в Гданську, як до сквотерів (люди, які зайняли покинуту будівлю без згоди власника – ред.) і розпочне повільну юридичну процедуру, щоб вони залишили незаконно зайняту власність», – повідомило RMF FM.

На обʼєкті також не будуть відключати газ, воду та електроенергію. Це роблять з міркувань, що росіяни можуть вчинити так само з польськими дипломатами на території Росії, або ж виправдовувати інші дії тим, що Польща вигнала росіян.

За словами керівника юридичного відділу мерії Гданська Цезарія Хабеля, аргументи Росії про право користування будівлею не підтверджені польськими документами та є «абсолютно незрозумілими». Польща планує подати запит до Генеральної прокуратури Республіки Польща про подання позову від імені Державного казначейства про повернення цього майна.

На повернення будівлі консульства за допомогою судів може піти кілька років.

Нагадаємо, 19 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що країна відкличе згоду на функціонування останнього російського консульства у Польщі. Консульство закривають у відповідь на теракт на залізниці у Польщі.

Раніше польські спецслужби повідомили, що до нещодавнього підриву на залізниці у Польщі причетні російські спецслужби. Того ж дня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що теракт на залізниці скоїли двоє українців, що діяли в інтересах Росії.