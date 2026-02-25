Microsoft надає підтримку українським стартапам

Українські стартапи отримали можливість залучити до 150 тис. доларів у вигляді Azure credits у межах нового партнерства між Microsoft та Українським фондом стартапів. Про це 25 лютого повідомив т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, пише Forbes Ukraine. Програма відкриває доступ до сучасної хмарної інфраструктури для створення й масштабування технологічних продуктів.

«Хмарні рішення сьогодні є базою для розвитку tech-компаній – від розробки та тестування програмного забезпечення до впровадження штучного інтелекту та обробки великих масивів даних», – ідеться у повідомленні.

Використання Azure credits дає змогу стартапам зменшити витрати на ІТ-інфраструктуру, підвищити продуктивність команд і швидше масштабуватися на міжнародні ринки.

Подати заявку можуть:

стартапи на стадіях Pre-seed – Series A;

компанії, що мають власний програмний продукт як основу бізнесу;

for-profit підприємства, які ще не залучали інвестиції рівня Series C.

Зазначимо, що офіс Microsoft працює в Україні з 2003 року. За даними YouControl, виторг ТОВ «Майкрософт Україна» у 2024 році становив 205 млн грн, однак реальний масштаб діяльності ширший, оскільки значна частина продажів здійснюється через партнерську мережу, пише Forbes.

Найбільший попит в Україні мають корпоративний пакет Modern Workplace, рішення з кібербезпеки та хмарні сервіси компанії.

Як писав ZAXID.NET, корпорація Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши компанію-конкурентку Apple за вартістю акцій. Статус найдорожчої компанії Microsoft відновила вперше за три роки.