Ринкова капіталізація Microsoft склала 2,887 трлн доларів

Корпорація Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши у п’ятницю, 12 січня, компанію-конкурентку Apple за вартістю акцій. Статус найдорожчої компанії Microsoft відновила вперше за три роки, повідомило Reuters із посиланням на фондовий ринок компанії.

За даними агентства, фондовий ринок Microsoft завершив торгову сесію вище, ніж Apple, вперше з 2021 року, зробивши її найдорожчою компанією у світі. Зазначається, що акції компанії Apple піднялися на 0,2%, водночас Microsoft – на 1%.

«При цьому ринкова капіталізація Microsoft склала 2,887 трлн доларів, що є найвищим показником за всю історію, згідно з даними LSEG. Ринкова капіталізація Apple склала 2,875 трлн доларів, підраховано на основі даних, поданих у четвер, 11 січня», – повідомило Reuters.

Причиною падіння акцій Apple стали занепокоєння щодо попиту на смартфони. Через це компанія втратила 3% вартості акцій у 2024 році після зростання аж на 48% у 2023 році. У той самий час акції Microsoft навпаки зросли до 3% після 57% зростання у 2023 році.

Зазначається, що збільшення вартості акцій Microsoft частково зумовлене лідерством компанії у сфері штучного інтелекту (ШІ) та інвестиціям у розробника ChatGPT OpenAI. Також Microsoft повідомила про збільшення доходу корпорації від зростання хмарного бізнесу. Завдяки цій сфері компанія збільшила прибутки на 16% – до 61,1 млрд доларів.

Додамо, Microsoft не вперше випереджає Apple за вартістю. Зокрема, компанія ставала найдорожчою у світі кілька разів у 2018 році, а також у 2021 році, коли занепокоєння ринку щодо поставок через COVID-19 спричинило падіння акцій Apple.