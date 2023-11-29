Корпорація вже надала допомоги Україні на понад 540 млн доларів

Американська корпорація Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам. Про це у середу, 29 листопада, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Посилюємо партнерство. Компанія допомагає Україні в розбудові цифрової інфраструктури від заснування Мінцифри. Microsoft інвестує в розвиток хмарних сервісів в Україні. Корпорація вже надала понад 540 млн доларів допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами», – розповів Федоров.

За його словами, це суттєво допомагає в цифровізації держустанов та захисті даних. Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення були випадки, коли росіяни знищували українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах.

Цьогоріч Microsoft знову продовжить доступ до хмар для України. Держпідприємства, регіональні органи влади, школи, університети та лікарні користуватимуться хмарами безоплатно до кінця 2024 року.

«Неоціненна підтримка для України в умовах війни, коли більша частина бюджету йде на потреби Сил оборони, соціальну сферу й відбудову. Дякую Microsoft за підтримку», – написав міністр.