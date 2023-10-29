Інтеграція західного та радянського військового обладнання може допомогти Україні у випадку тривалої війни

Україна і США спільно розробили гібридні системи протиповітряної оборони під назвою FrankenSAM, які поєднують західні ракети з модернізованими радянськими пусковими установками, що знаходяться на озброєнні української армії. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

FrankenSAM містить в собі кілька варіантів систем ППО. Перший варіант об’єднує радянські пускові установки «Бук» з американськими ракетами Sea Sparrow. Другий варіант використовує імпровізовану наземну установку, яка поєднує радари радянської епохи з надзвуковими авіаційними ракетами Sidewinder. Третій варіант – комбінація радянського обладнання та систем ППО Hawk.

Важливо зауважити, що ці системи пройшли випробування на військових базах у США і будуть доставлені до України восени. Крім того, є плани розробити комбінацію ракет та пускової установки Patriot, яка буде працювати зі старими радіолокаційними системами українського виробництва. Випробування такої системи, як повідомив представник Пентагону, вже успішно завершилися.

Гібридні системи протиповітряної оборони FrankenSAM мають на меті підвищити обороноздатність України та допомогти їй використовувати наявний військовий потенціал в разі потреби. Ця ідея інтеграції західного та радянського військового обладнання може допомогти Україні у випадку можливої тривалої війни і використовувати зброю, яка раніше залишалася на складах НАТО.

Зазначимо, що протиповітряна оборона є частиною близько 100 млрд доларів військової допомоги, яку Україна отримала від союзників після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Сполучені Штати розглядають можливість виділити ще 60 млрд доларів у рамках нового плану екстрених витрат адміністрації Байдена. Раніше повідомлялось, що Україна взяла в оренду системи протиповітряної оборони для посилення захисту в холодний період. Проте країни, які надають цю послугу, не розкриваються.