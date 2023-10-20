Водночас Джо Байден запросив додаткову фінансову підтримку для України на 61,4 млрд доларів

Сполучені Штати Америки оголосили про зменшення щомісячної бюджетної допомоги для України. Про зменшення прямої бюджетної підтримки йдеться у запиті Адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу від п’ятниці, 20 жовтня.

Згідно з документом щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США, щомісячна підтримка України буде зменшена на 275 млн доларів.

«Цей запит забезпечує зниження прямої бюджетної підтримки від 1,1 млрд доларів на місяць до 825 млн доларів на місяць. Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених та перевірених видатків уряду України відповідно до поточних меж умов, розроблених урядом США», – йдеться у запиті.

Запит США на фінансування базується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо дефіциту фінансування України та США на 2024 рік та прогнозах щодо надійного розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими країнами-донорами. Коли сума виплат до бюджету України зменшиться, у документі не уточнюється.

Зазначимо, водночас президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову допомогу в розмірі 106 млрд доларів, з яких 61,4 млрд доларів підуть для підтримки України, а решта – для Ізраїлю в боротьбі з ХАМАС. Більша частина грошей на підтримку України має піти на програми Міноборони США з озброєння для України та поповнення власних запасів – 30 млрд доларів. Ще 14,4 млрд доларів призначені на військову, розвідувальну та іншу безпекову допомогу.