Гуманітарну допомогу США можуть отримати мільйон палестинців

Президент США Джозеф Байден, який у середу, 18 жовтня, прибув до Ізраїлю, оголосив про гуманітарну допомогу для цивільних палестинців у Секторі Гази. Про це він повідомив на своєму акаунті в X (колишній Twitter).

США та Ізраїль уклали домовленість щодо надання гуманітарної допомоги для населення Сектора Гази. Домовленість уклали на тлі ескалації конфлікту бойовиків ХАМАС та Ізраїлю.

«Я щойно анонсував надання гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн доларів Газі та Західному берегу річки Йордан. Ці гроші підтримають понад мільйон переміщених осіб та постраждалих від конфлікту палестинців. І ми матимемо механізми, щоб ця допомога доходила до тих, хто її потребує, а не до ХАМАС чи терористичних груп», – повідомив Джо Байден.

Зазначимо, раніше Єгипет відмовився пропускати гуманітарну допомогу до Сектора Гази, а також приймати палестинських біженців. Країна аргументувала це тим, що раніше кордон Єгипту та Сектора Гази використовувався для ввезення військового та технічного обладнання для бойовиків ХАМАС. Також Єгипет вважає, що разом із цивільними біженцями на територію країни можуть потрапити радикальні ісламісти, які несуть загрозу для єгиптян.