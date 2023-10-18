Президент США Джо Байден розглядає додатковий запит до Конгресу на суму близько 100 млрд доларів, який включатиме оборонну допомогу для Ізраїлю та Україні, а також фінансування безпеки кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі Тайваню. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Байден пообіцяв підтримку Ізраїлю після смертоносної атаки на початку цього місяця, здійсненої угрупованням ХАМАС, яке США і ЄС визнали терористичною організацією. Допомога Ізраїлю користується широкою двопартійною підтримкою в Конгресі США.

Допомога Україні, однак, потребує прихильності республіканців у Палаті представників. Група законодавців, які підтримують надання додаткової допомоги Києву, на початку цього місяця порадила, щоб адміністрація запропонувала спільний пакет допомоги для Ізраїлю та України, сподіваючись подолати опозицію республіканців.

Рішення про включення фінансування прикордонної безпеки до пакету також спрямоване на те, щоб заручитися підтримкою республіканців у Конгресі, які вже давно пов'язують додаткову іноземну допомогу з вирішенням проблеми притоку мігрантів до США.

Bloomberg зазначає, що представник Адміністративно-бюджетного управління США відмовився від коментарів.