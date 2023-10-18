Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України, повідомив у середу, 18 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

«Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Це друга після США кількість загиблих іноземців унаслідок нападу», – написав дипломат у Twitter.

Своєю чергою посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що від початку бойових дій і дотепер з Ізраїлю евакуювали приблизно 450 українців і станом на зараз попит на евакуацію впав. Ще 298 українців бажають евакуюватися із сектору Гази, однак наразі така евакуація неможлива.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що кількість загиблих українських громадян, які загинули в Ізраїлі, є приблизною. Він пояснив, що дані про загиблих українців – дані МЗС Ізраїлю.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання ХАМАС розпочало атаку на Ізраїль. Бойовики прорвалися до країни, одночасно завдаючи масованого ракетного удару. Вторгнення супроводжувалося масовими вбивствами мирного населення, включаючи дітей. Унаслідок цієї атаки загинули понад 1400 ізраїльтян, близько двох сотень людей бойовики захопили у заручники.