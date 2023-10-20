Президент США Джо Байден в ніч на 20 жовтня виступив зі зверненням до американців щодо питань Ізраїлю та України.

Перш за все Байден заявив, що надішле до Конгресу «терміновий бюджетний запит», щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.

Звертаючись безпосередньо до американського народу, він пояснив, що зараз саме такий момент, оскільки намагався заручитися підтримкою для фінансування воєн в Україні та Ізраїлі.

Байден порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20 місяцями війни в Україні. Президент США сказав, що підтримка обох війн в Ізраїлі та Україні є «життєво важливою для національної безпеки Америки».

Байден пояснив, що військова допомога Україні допомагає створити робочі місця в Америці.

«Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці», – підкреслив Байден.

Також Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Владіміра Путіна, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

За словами Байдена, коли терористи не розплачуються за терор, коли диктатори не розплачуються за агресію, вони несуть ще більше хаосу, смерті та агресії.

«Вони продовжують діяти, і ціна загрози для Америки і всього світу продовжує зростати. Якщо ми не зупинимо Путіна з його жагою влади і прагненням контролювати Україну, він не обмежиться однією лише Україною», – наголосив президент США.