Сполучені Штати Америки в четвер, 26 жовтня, оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги Україні на суму 150 мільйонів доларів. Це другий за місяць пакет військової підтримки від США – вартість першого пакета становила 200 млн доларів.

Як повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, до нового пакета допомоги входять засоби протиповітряної оборони, артилерійські, протитанкові та інші засоби, які «ще більше посилять здатність України захищати свою територію від російських наступальних дій, продовжуючи при цьому контрнаступ проти російських військ».

Цей пакет допомоги став 49-им у межах механізму Presidential Drawdown Authority з лютого 2022 року, в межах якого українські військові отримують обладнання з американських складів.

Пакет військової допомоги містить:

додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;

протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin;

два мільйони набоїв для стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси;

зимове спорядження й запчастини та інше допоміжне обладнання.

У Пентагоні наголосили, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України, але додали, що адміністрація президента Джо Байдена закликає Конгрес США виконати свої зобов’язання перед народом України, передавши додаткове фінансування, щоб гарантувати, що Україна матиме все необхідне для захисту.

«Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, одночасно зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу», – зазначили в Міноборони США.

Своєю чергою в Державному департаменті наголосили, що коаліція з понад 50 країн продовжуватиме підтримувати Україну, а США й надалі працюватимуть із Конгресом.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запропонував об’єднати військову допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет.