Під час передвиборчої кампанії Роберт Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Україні

Новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу. Про це він заявив у п’ятницю, 26 жовтня, пише Aktuality.

Фіцо, тричі прем’єр-міністр, призначений знову цього тижня, заявив парламентському комітету, що не підтримає військову допомогу Києву.

«Краще нехай вони 10 років домовляються про мир, аніж 10 років вбивають один одного без жодного результату», – сказав Фіцо сьогодні перед від'їздом на дводенний саміт Євросоюзу.

Він також зазначив, що росіяни мають «територіальні надбання більше, ніж Україна».

Крім того, Фіцо сказав, що не підтримуватиме санкції проти Росії без аналізу їхнього впливу на Словаччину: «Якщо санкції будуть завдавати нам шкоди, то я не бачу сенсу підтримувати».

Зазначимо, що Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.

Керівники двадцяти семи країн ЄС збираються на саміт в Брюсселі 26-27 жовтня.