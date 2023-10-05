Зузана Чапутова раніше підтримувала надання військової допомоги Україні

Після перемоги на парламентських виборах проросійської партії Smer президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні, повідомило ввечері 4 жовтня словацьке видання Dennik N. Водночас раніше Чапутова мала іншу думку на це питання.

Як йдеться в публікації, у Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надати Україні чергову військову допомогу. Її могли б передати за правління уряду Людовіта Одора, але Зузана Чапутова, яка несе політичну відповідальність за уряд, виступила проти.

За її словами, потрібно поважати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо – вона обіцяла припинити військову допомогу Україні й не дати Україні «ні одного патрона». Чапутова переконана, що якби вона проігнорувала позицію Smer чи деяких інших партій, то це б створило прикрий прецедент на майбутнє.

«Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні», – пояснила позицію Чапутової її радниця з питань зовнішньої політики Яна Кобзова в коментарі «Європейській правді» в четвер, 5 жовтня.

На думку Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів, наголосила її радниця.

«Президентка Чапутова проводить консультації з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду і продовжуватиме підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким урядом, який матиме повні повноваження», – зазначила Кобзова.

Водночас вона наголосила, що військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення – однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною.

«Президентка Чапутова з самого початку була рішучою прихильницею такої допомоги і спілкувалася з урядом щодо її підтримки, в тому числі після нещодавнього візиту президента Зеленського до Словаччини в липні», – зауважила Кобзова.

Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти Росії, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

30 вересня у Словаччині пройшли парламентські вибори, на яких проросійська Smer-SD набрала найбільше голосів.

Раніше Чапутова мала іншу позицію щодо військової допомоги Україні. Зокрема, саме вона в липні 2023 року анонсувала надання Україні 16 словацьких гаубиць Zuzana 2. Вона відвідувала Україну і казала, що Опір України російській агресії показав, що великі держави не завжди можуть диктувати свою волю меншим, а ті, хто веде справедливу оборону, можуть бути успішними.