Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів

Уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак. Про це у середу, 4 жовтня, повідомляє Bloomberg.

«Берлін надішле одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard, які забезпечуватимуть прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни», – наводить видання слова анонімних джерел.

За даними джерел, до кінця 2023 року Німеччина надішле одну систему протиповітряної оборони IRIS-T та понад десяток зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. А наступні IRIS-T нададуть після того, як побудують їх.

Своєю чергою, депутат Німеччини Маркус Фабер, який є членом комітету з питань оборони в нижній палаті парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і установок Gepard, а також боєприпасів.

«Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти», – сказав він, але не повідомив деталей.

Отримана від Німеччини зброя буде використовуватися для захисту портової інфраструктури, навантаження зерна на кораблі та суден, що відходять у море.

Згідно з даними міністерства економіки Німеччини, за перші три квартали цього року федеральний уряд схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 млрд євро, що робить Україну найбільшим одержувачем німецького озброєння.