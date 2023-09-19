Техніка виявилась сильно зношена під час навчання українських солдатів у Німеччині і потребує ремонту

Поставка старих бойових танків Leopard 1 з Німеччини в Україну зірвалась через їх зношеність. Запропоновані до передачі танки потребують ремонту, якого Київ не може провести через відсутність запчастин та інфраструктури, пише Der Spiegel.

Як йдеться у матеріалі видання, німецька влада пообіцяла Україні 100 танків Leopard 1 навесні. Але, згідно з повідомленнями ЗМІ, наразі виникають проблеми з постачанням старіших основних бойових танків. Київ доповів спецштабу в Міноборони Берліна, що існує значна потреба в ремонті в новому транші з десяти танків Leopard 1.

Згідно зі звітом, недоліки основних бойових танків, ймовірно, настільки великі, що український уряд відмовився прийняти їх кілька днів тому. Оскільки немає ні навчених техніків, ні запчастин, немає сенсу переміщати танки на Україну, заявили співрозмовники видання в Києві.

Тим часом команда з Федерального міністерства оборони оглянула танки Leopard у Польщі, де виявила, що танки були настільки сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині, що потребують ремонту.

Крім того, запити в українську армію показали, що проблема була відома: кілька основних бойових танків Leopard 1, які були передані Києву в липні, вже вийшли з ладу через аналогічні дефекти.

Міністерство оборони Німеччини на запит Der Spiegel від коментарів утрималось. Відомство намагається усунути проблеми якомога швидше. Досі недостатньо українських техніків навчено для проведення дрібного ремонту Leopard 1. Тепер це має бути зроблено більш інтенсивно у співпраці з промисловістю.

Зауважимо, що наразі інформацію німецьких журналістів представники української влади не коментували.

Як інформував ZAXID.NET, навесні цього року уряд Німеччини оголосив, що поставить Україні 100 основних бойових танків Leopard 1A5. Системи озброєння були зняті з озброєння Бундесвером у 2003 році, і відтоді сотні їх перебувають на зберіганні. Водночас навчання українських солдатів на Leopard 1 стартувало на військовому полігоні Клітц у Саксонії-Ангальт.

Що відомо про танки Leopard 1

Танки Leopard 1 виготовляли в 1965-1984 роках (версію А5 модернізували в 1987-му). Це попередник Leopard 2 і поступається новішим моделям за багатьма характеристиками, в тому числі потужністю броні. Проте він легший і більш маневрений.

Вага машини близько 42 тонн, танк має 105-мм гармату та два кулемети. Базова броня – до 70 мм гомогенної сталі. Хоча у різних модифікаціях може бути і додатковий захист. Екіпаж складається з чотирьох людей, зазначає ВВС.

Низка експертів сумніваються у великій ефективності старих «леопардів» через застарілість і слабку броню. Видання Defense Express вказує, що найціннішими з перших «леопардів» є саме версія Leopard 1 A5. Вона має сучаснішу систему керування вогнем. В нинішніх умовах України і від перших «леопардів» експерти чекають великої користі.

Щодо системи управління озброєнням – то це EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років – Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.

Щодо вогневої потужності 105-мм нарізної гармати, то навіть для деяких фахівців це може бути «сюрпризом». Бо бронепробиття 105-мм натівським бронебійним підкаліберним снарядом – 450-500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда «Манго» радянських танків, зазначає портал Defense Express.