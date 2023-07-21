Німецький Leopard 1A5 для ЗСУ

Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1 A5, стільки ж радарів, важку транспортну техніку та боєприпаси. Про зміст нового пакета військової допомоги повідомив уряд канцлера ФРН Олафа Шольца у п’ятницю, 21 липня.

Загалом до нового пакету допомоги входять:

10 танків Leopard 1 А5;

1305 снарядів калібру 155 мм;

2064 постріли 155-міліметрових димових боєприпасів;

20 кулеметів MG3 для Leopard 2, Marder та Dachs;

10 радіолокаційних станцій наземного спостереження;

одна система зведення мостів;

16 вантажівок Zetros;

12 причепів;

чотири патрульні позашляховики;

100 000 аптечок.

Загалом Україна сподівається отримати від німецьких партнерів щонайменше 100 таких танків.

Як інформував ZAXID.NET, на саміті НАТО у Вільнюсі уряд Німеччини оголосив, що передасть Україні пакет допомоги на 700 млн євро. У списку будуть танки Leopard та установки Patriot. Водночас Німеччина виступила проти надання Україні касетних боєприпасів.

Що відомо про танки Leopard 1 A5

Танки Leopard 1 виготовляли в 1965-1984 роках (версію А5 модернізували в 1987-му). Це попередник Leopard 2 і поступається новішим моделям за багатьма характеристиками, в тому числі потужністю броні. Проте він легший і маневровніший.

Вага машини складає близько 42 тонн, танк має 105-мм гармату та два кулемети. Базова броня - до 70 мм гомогенної сталі. Хоча у різних модифікаціях може бути і додатковий захист. Екіпаж складається з чотирьох людей, зазначає ВВС.

Низка експертів сумніваються у великій ефективності старих «леопардів» через застарілість і слабку броню. Видання Defense Express вказує, що найціннішими з перших «леопардів» є саме версія Leopard 1 A5. Вона має сучаснішу систему керування вогнем. В нинішніх умовах України і від перших «леопардів» експерти чекають великої користі.

Щодо системи управління озброєнням – то це EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років – Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.

Щодо вогневої потужності 105-мм нарізної гармати, то навіть для деяких фахівців це може бути «сюрпризом». Бо бронепробиття 105-мм натівським бронебійним підкаліберним снарядом – 450-500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда «Манго» радянських танків, зазначає портал Defense Express.