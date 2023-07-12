Про пакети військової допомоги країни країни НАТО оголосили під час саміту Альянсу у Вільнюсі

На саміті НАТО у Вільнюсі низка країн-союзників Альянсу оголосила про нові пакети військової допомоги Україні. Зокрема, про виділення нового озброєння у боротьбі з Росією заявили Франція, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та Австралія.

На початку саміту НАТО, 11 липня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що Україна отримає ракети великої дальності дії (понад 250 км) SCALP. Ці ракети є французькою версією британської далекобійної ракети Storm Shadow.

Того ж дня міністерство оборони Німеччини оголосило про виділення нового пакету військової допомоги для України. До пакета допомоги увійшли:

25 танків Leopard 1A5;

40 БМП Marder 1A3;

2 ЗРК Patriot;

5 броньованих ремонтних машин Bergepanzer 2;

20 тис. артилерійських 155-мм снарядів ;

5000 димових снарядів.

БПЛА LUNA;

Протимінні засоби.

У середу, 12 липня, норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам повідомив, що Норвегія передасть на потреби української армії 1000 малих розвідувальних дронів Black Hornet. Він зазначив, що дрони Норвегія передає на прохання української сторони.

Того ж дня у прес-службі оборони Норвегії оголосили, що в додачу до дронів Україна отримає дві системи ППО NASAMS. У комплект до них увійдуть додаткові центри управління вогнем, два пускові блоки та запчастини.

Окрім того, 11 липня Норвегія ухвалила рішення про збільшення розміру фонду воєнної допомоги для України. Військову підтримку збільшили з 2,5 млрд крон (240 млн доларів) до 10 млрд норвезьких крон (майже 930 млн доларів) на 2023 рік.

12 липня Велика Британія повідомила про надання чергового пакету військової та фінансової допомоги Україні. До переліку озброєння увійшли:

понад 70 бойових машин;

машини матеріально-технічного забезпечення;

тисячі снарядів для танків Challenger 2;

50 млн фунтів стерлінгів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру.

До марафону військової допомоги долучилась і Австралія. Країна оголосила, що передасть Україні 30 MRAP Bushmaster у новому пакеті допомоги. Повний список нового озброєння від Австралії поки що не оприлюднили.