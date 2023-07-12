Україна має підготуватися для технічного забезпечення винищувачів, на що йде багато часу

Американські винищувачі F-16, навчання на яких розпочнеться найближчим часом для українських пілотів у низці країн, з'являться в Україні до березня 2024 року. Про це у середу, 12 липня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода», зазначивши, що такі строки передбачає графік.

За словами Дмитра Кулеби, надання західних літаків F-16 пов'язане з низкою складних технічних моментів. Щоб підготуватися до отримання винищувачів в Україні, на думку міністра, потрібно готувати не тільки пілотів, але й інженерів, техніків та відповідну інфраструктуру.

«Тренування мають початися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків. Я думаю, якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка», – повідомив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, перший квартал – це перші три місяці року (січень, лютий та березень). Відповідно, за даними Дмитра Кулеби, F-16 можуть надійти до України до березня 2024 року. Водночас міністр закордонних справ зазначив, що через підготовчі роботи графік надання літаків може зсуватися.

До слова, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для переваги над росіянами у повітрі Україні потрібно хоча б 3-4 ескадрильї по 12-16 винищувачів F-16. Водночас країни-союзники не повідомляють навіть орієнтовну кількість винищувачів, які можуть передати для підтримки Повітряних сил.