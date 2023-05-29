Дві-три ескадрильї західних винищувачів F-16 дозволили б Україні суттєво вплинути на хід бойових дій

Україні потрібно хоча б 3-4 ескадрильї по 12-16 винищувачів F-16, щоб на певній ділянці завоювати перевагу у повітрі і змусити окупантів відмовитися від ударів, яких вони завдають. Про це повідомив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю проекту «Донбас Реалії».

Як розповів Голубцов, навіть два літаки F-16 можуть запустити ракету і змусити окупантів реагувати. Але щоби спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів, треба мати ешелон забезпечення.

Тож начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ вважає, що, щоб повністю спланувати операцію, треба мати хоча б ескадрилью, тобто хоча б 12-16 винищувачів F-16. Однак Україна б хотіла ще більше такої техніки, адже у росіян є 50 ескадрилій літаків, які виконують завдання з 39 аеродромів, зазначив посадовець.

«Якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони», — заявив він.

За словами Голубцова, росіяни у повітрі переваги зараз теж не мають, бо Україна отримала від країн-партнерів радіолокаційні станції виявлення, зенітні ракетні комплекси та іншу техніку. Проте окупанти можуть зі своїх літаків запускати ракети і авіабомби. За словами Голубцова, винищувачі F-16 допоможуть не допустити росіян до рубежів, із яких вони запускають ці авіабомби.

До слова, раніше у США заявили, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для Вашингтона. У Держдепі США заявили, що планують розпочати постачання літаків в Україну найближчими місяцями.