Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 травня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача у середу, 24 травня. Там почали працювати над новою концепцією розвитку вітчизняної авіації. Про це він повідомив у Telegram.

«Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків», – заявив Зеленський.

За його словами, йдеться про нову організаційну структуру, навчання пілотів та персоналу, необхідну інфраструктуру, матеріально-технічне забезпечення тощо.

Подробиць президент не повідомив, однак зауважимо, що ця заява з’явилася після того, як союзники України пообіцяли надати їй американські винищувачі F-16.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні Зеленський анонсував створення в Україні корпусу морської піхоти.