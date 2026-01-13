Комунальники у Львові очистили від буруль дахи 151 будинку у Львові, повідомляє пресслужба ЛМР. За два дні вдалося почистити 21 будинок в Галицькому районі, 28 – в Шевченківському, 25 – в Личаківському, 48 – у Франківському, 15 – у Залізничному, 14 – у Сихівському. Найбільша загроза буруль – в центрі міста, де дахи будинків мають специфічну конструкцію. Роботи продовжать, адже в четвер, 15 січня, у Львові очікується потепління. Мешканців просять бути обережними і попереджають, що під час роботи автовишок деякі вулиці в центрі можуть тимчасово перекривати. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, слід повідомляти про них на «Гарячу лінію» міста за номером 15−80.

Фото ЛМР