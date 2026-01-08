Протягом 8 січня у Львові сніжить

Найближчі дні у Львові та Львівській області сніжитиме. 9 січня на Львівщині очікують хуртовини, сильні пориви вітру та ожеледицю. Згодом інтенсивність опадів має знизитись, але не припиниться.

На Львівщині й надалі сніжитиме. Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олександра Тузяк, протягом 7–8 січня випало 42% від місячної норми опадів.

«Найближчі дні Львівщина перебуватиме в тиловій частині циклону, який змістився з Балкан на Білорусь. Інтенсивність опадів буде зменшуватись, але поки що не буде припинятись. Якщо припинення будуть, то буквально на кілька годин, максимум – на пів дня. Сніг підсипатиме кожного дня, включно по 14 січня», – розповіла Олександра Тузяк.

У Львові та області будуть сильні пориви вітру. За словами синоптикині, навіть коли снігопад припинятиметься, то сильний вітер здуватиме сніг із дахів. На Львівщині найближчі дні можуть бути хуртовини – від слабких до помірних.

У п’ятницю, 9 січня, на Львівщині сніжитиме, місцями пориви вітру становитимуть 15–20 м/с, очікуються хуртовини. Температура вночі 9–14°С морозу, вдень 5–10°С морозу. У Львові також часом йтиме сніг, можливі хуртовини. Температура вночі 10–12°С морозу, вдень 7–9°С морозу.

У суботу та неділю, 10–11 січня, денна температура повітря становитиме близько 12°С, а вночі опускатиметься до 18°С морозу, у горах вночі температура може опускатись й до 25°С морозу.

Із 12 січня денна температура повітря на Львівщині зростатиме, вдень варто очікувати до 8–9°С морозу.