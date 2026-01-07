На Львівщині очікується погіршення погодних умов

Із 8 до 11 січня у Львові та Львівській області очікується погіршення погодних умов, зокрема будуть сильні снігопади та зниження температури повітря вночі місцями до 24°С морозу. Про перший рівень небезпечності повідомили у львівському гідрометцентрі.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у четвер, 8 січня, у Львові та області очікується значний сніг, місцями пориви північно-західного вітру 15–20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця, сніговий накат, подекуди снігові замети. Приріст снігового покриву 20–25 см. Температура повітря становитиме 5–10°С морозу.

У п’ятницю, 9 січня, вночі температура повітря на Львівщині становитиме 10–15°С, місцями 16–18°С морозу, вдень 5–10°С морозу.

Протягом суботи та неділі, 10–11 січня, вночі температура повітря становитиме 15–21°С, місцями до 24°С морозу, вдень 7–13°С морозу.

Львівська міськрада закликала водіїв бути уважними та обережними за кермом і не паркувати автівки на магістральних вулицях, щоб там могла проїхати снігоприбиральна техніка. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15−80.