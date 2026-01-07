На час роботи снігоприбиральної техніки водіїв закликають зупинятися на спеціально визначених місцях відстою

У середу, 7 грудня, через погіршення погодних умов на трасі Київ – Чоп ввели тимчасові обмеження руху вантажівок, які їдуть у напрямку Закарпатської області з Львівщини. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

За словами заступника ЛОДА Юрія Бучка, через ускладнений проїзд на гірському перевалі Львівщини залучили 170 одиниць техніки. Водіїв великовантажного транспорту просять утриматись від руху в цьому напрямку для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки. Обмеження руху є тимчасовими.

Водіїв можуть зупинятися на TIR-паркінгах, автозаправних станціях та спеціально визначених майданчиках. Обмеження ввели з метою уникнення аварійних ситуацій та заторів. У поліції закликають водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, на Львівщині із 8 до 11 січня очікується сильні снігопади та зниження температури до 24°С морозу.