Дитина йде у підпільну школу при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві

Київська обласна військова адміністрація повністю припинила дію ліцензії приватного ліцею «Ранчо Скул» у Хотянівці Київської області. Цей ліцей фігурував у розслідуванні «Слідства.Інфо» про підпільну школу при монастирі УПЦ МП.

Як повідомило «Слідство.Інфо» 12 березня, розпорядження Київської обласної військової адміністрації журналісти отримали у відповідь на інформаційний запит до Держслужби якості освіти.

Своє рішення КОВА обґрунтовує українським законодавством, а також посилається на результати перевірки Державної служби якості освіти від 26 січня 2026 року, яка встановила порушення ліцензійних умов на провадження освітньої діяльності закладу освіти.

КОВА припинила дію ліцензії від 24 травня 2024 року ТОВ «Хотянівський ліцей “Ранчо Скул”» на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової, середньої та профільної середньої освіти. Розпорядження може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.

За даними аналітичної системи YouControl, власницею та керівницею ТОВ «Хотянівський ліцей “Ранчо Скул”» є Яна Кожема. Фірма зареєстрована у 2020 році.

У січні 2026 року стало відомо, що при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві працює підпільна школа. Там для дітей викладали за радянськими підручниками, а також показували російські фільми та вчили російських пісень. Школа не має ліцензії, а діти формально зараховані до інших закладів освіти, але не відвідують їх. Так мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать у ліцеї «Ранчо Скул», поки та навчається при монастирі.

СБУ повідомляла про початок кримінального провадження, у межах якого досліджує можливу протиправну діяльність школи при монастирі УПЦ МП.