Відпочинок триватиме орієнтовно тиждень

У більшості шкіл Чернівців весняні канікули розпочнуться 23-24 березня. Про це повідомили у фейсбуці управління освіти Чернівецької міської ради. Відпочинок для учнів в середньому триватиме тиждень.

У 26 школах Чернівців весняні канікули розпочнуться з 23 березня, а ще в 11 закладах – з 24-30 березня, зазначили в управлінні освіти.

Також ще у восьми закладах весняні канікули розпочнуться у квітні – з 6, 8 та 13 квітня. Всі 11 приватних шкіл підуть на канікули одночасно – з 23 березня. Відпочинок для учнів триватиме тиждень.

Також в управлінні освіти додали, що тривалість канікул директор разом з вчителями кожного навчального закладу визначатимуть на педрадах самостійно.