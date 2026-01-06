Школа діє при монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві

При монастирі УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві працює підпільна школа. Там для дітей викладають за радянськими підручниками. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», опублікованому у вівторок, 6 січня.

Журналістка видання видала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу й таким чином дізналася деталі функціонування підпільної школи. Як зазначають у матеріалі, до закладу віддають своїх дітей парафіяни одного з київських храмів Української православної церкви московського патріархату.

У цій школі дітям викладають за радянськими підручниками, а також показують російські фільми та вчать російських пісень. Навчають нам пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, крім цього є група продовженого дня. Наразі у підпільній школі з першого по дев’ятий клас навчається понад 60 дітей, у закладі працює 16 вчителів.

За даними видання, директоркою підпільної школи, яка функціонує з лютого 2025 року, є Анна Болгова.

«Судячи з отриманих даних, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох», – йдеться у матеріалі.

Серед предметів для учнів перших класів є «слов’янська мова», на якому дітей навчають російської мови. Тоді як серед підручників журналісти знайшли видання арифметики 1966 року. Також дітям викладають такі предмети як «Фільм» та «Музика».

«Щопонеділка ми показуємо фільми хороші. Останній раз показували фільм “5 секретов настоящего мужчины” проєкту “Общєє дєло” з Росії», – розповіла директорка.

Освітяни називають свою школу сімейним клубом. А зі слів Болгової, заклад працює без офіційної ліцензії. Формально, документи школярів знаходяться у ліцензованих українських школах, які вони не відвідують.

Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки лежать у приватному ліцеї у Хотянівці під Києвом. Журналісти поспілкувалися з його директоркою Яною Кожемою. Вона розповіла, що заклад при монастирі передає їм оцінки, на основі яких вони й переводять дитину з класу у клас.

«У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться. А все навчання відбувається в школі при монастирі, по дружбі з Анною Болговою школа нам дає оцінки і все. І ми тут проставляємо повністю все оцінювання, все йде з тієї школи. Вони світяться як очники», – зазначила Кожема.

З приміщенням для нелегальної школи допоміг настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський.

«Усе перебудував владика для школи спеціально. Він повністю реконструкції всі зробив за літо під школу, всі ці класи», – додала Болгова.

Нагадаємо, у листопаді Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженою із захисту державної мови провели дослідження про мову спілкування у школах Києва. Згідно з висновками, значна частина учнів і вчителів надають перевагу російській не тільки на перервах, але й на уроках.