Роман «Таємниця картини» надрукували на папері з переробленої російськомовної літератури

В Україні видали першу книгу, яку надрукували на папері з перероблених російськомовних видань. Про це пише сайт «Читомо» з посиланням на повідомлення видавництва «Ранок».

Йдеться про пригодницький роман Наталії Шостак «Таємниця картини», створений у межах ініціативи «Книжковий Русайклінг». Головна героїня книги для підлітків – дванадцятирічна Сашка, яка раптово потрапила у 1842 рік після зустрічі з загадковою картиною.

Роман надрукували у межах ініціативи «Книжковий Русайклінг», яку реалізують мережа «Сільпо» та видавництво «Ранок». Як зазначають ініціатори проєкту, у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення попит на російськомовну літературу в Україні значно знизився. Щоб допомогти українцям позбутися російськомовних видань, у супермаркетах «Сільпо» встановили пункти збору таких книжок. Зібрану літературу відправляють на переробку: папір очищують та перетворюють на сировину, яку потім використають для друку українських видань.

