Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок отримання картки платника податків. Невдовзі його можна буде оформити у застосунку «Дія» та у ЦНАПі, проте точні терміни запуску послуги поки що не уточнюються. Про це повідомила пресслужба уряду на очільник Мінцифри Михайло Федоров 31 грудня.

«Картку платника податків вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Скоро процес її отримання буде максимально простим: онлайн документ для дитини можна буде в «Дії», а офлайн – у ЦНАПі. Після цього документ завжди буде у смартфоні. За потреби його можна буде роздрукувати або пошерити в цифровому форматі», – написав Михайло Федоров.

Зараз оформлення документа дитині доступне через сервіс «єМалятко», онлайн або офлайн у податковій та разом з отриманням ID-картки. Про запуск послуги у «Дії» та ЦНАПах повідомлять додатково.

За словами Михайла Федорова, згодом також буде можливість замовити електронну версію картки платника податків для дорослих і дітей у випадку втрати чи пошкодження документа.

Нагадаємо, що напередодні Михайло Федоров анонсував запуск у 2026 році послуги з розлучення онлайн у застосунку «Дія». Доступна вона буде лише для пар, які не мають неповнолітніх дітей.