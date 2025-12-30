Онлайн-розлучення в «Дії» розглядатимуть протягом місяця

У 2026 році в державному порталі «Дія» запустять послугу з розлучення онлайн. Доступна вона буде лише для пар, які не мають неповнолітніх дітей. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє «Українська правда».

Наразі в сервісі йдуть останні приготування. Планують, що послугою розлучення онлайн можна вже буде скористатися в першому кварталі 2026 року.

«Ми вже прийняли все необхідне нормативно. Закінчимо процес запуску цієї послуги, думаю, в першому кварталі наступного року», – зазначив Михайло Федоров.

Щоб ця послуга стала можливою через інтернет Кабінет міністрів спростив процедуру розірвання шлюбу, дозволивши запровадження такої послуги в «Дії» для пар, які не мають неповнолітніх дітей. Для того, щоб скористатися нею, необхідно буде подати заяву, а «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розлучення буде надіслане на зазначену користувачами пошту.