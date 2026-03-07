21-річний блогер примотав знайомого скотчем до авто заради відео для соцмереж

21-річний львівський блогер, який примотав знайомого скотчем до даху автомобіля та дрифтував із ним, згодом розбив свій Mercedes на об’їзній Львова. Інцидент трапився у п’ятницю, 6 березня, у Львові. Удень користувачі соцмереж поширили відео, де видно як хлопець примотує скотчем свого друга, який лежить на даху седана Mercedes, а згодом вони їдуть вулицею. Водій знімав все на відео та поширював його у соцмережах.

Відео з процесом примотування скотчем людини до даху автомобіля на одному із паркінгів Львова також зняли очевидці. Як з'ясувалось, за кермом авто був маловідомий львівський блогер із ніком Квертиков. Судячи з реакції дійових осіб усе дійство було організоване задля розваги.

Відео, яке опублікували очевидці у мережі тредс під нікнеймом Ket Sahaidachna

Блогер також поділився відео зі своїми підписниками в інстаграмі. На ньому видно, як автомобіль о 20:45 їде зі швидкістю понад 128 км/год, а на даху машини перебуває той самий примотаний скотчем чоловік, який заглядає в салон крізь відкритий люк. На дорозі також можна помітити інші автомобілі.

Відео інстаграм qwertyk0v

«Давай, жми. Сашко пішов! Тільки не в’їдь, благаю», – коментують пасажири в салоні Mercedes.

Згодом у своїх соцмережах водій опублікував фото розбитої машини. Чи була на момент аварії на даху Mercedes людина, невідомо.

У поліції повідомили, що ДТП сталася близько 21:30 на трасі Львів–Пустомити–Меденичі у селі Сокільники. 21-річний львів’янин за кермом Mercedes-Benz E 63 AMG, дрифтуючи, не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник біля автозаправки. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

За фактом ДТП слідчі склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). За таке порушення передбачений штраф або позбавлення права керувати транспортними засобами від 6 місяців до 1 року.

Відомо, що Mercedes-Benz E 63 AMG у грудні 2025 року та лютому 2026 року було виставлене на продаж у Львові за ціною близько 89 тис. доларів. Автівка була привезена з США. Авто оснащене потужним мотором 4.0, має карбоно-керамічні гальма, AMG вихлоп, спортивні сидіння AMG та AMG Performance кермо. Наразі оголошення про продаж вже недоступне.

Квертиков активно веде сторінки у тікток та інстаграм, де зібрав аудиторію понад 73 тис. підписників. Також у нього є канал на ютубі, на який підписані близько 29,7 тис. користувачів. У соцмережах Квертиков часто поширює відео, які знімає під російські пісні та озвучку.

Відео тікток qwertyk0v