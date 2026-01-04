Водій знімав контент для соцмереж

Патрульна поліція Львівської області встановила водія ВАЗ-21013, який заїхав у пішохідну зону біля головної ялинки міста на проспекті Свободи. Хлопець хотів записати відео для соцмереж, прикрасивши машину святковою ілюмінацією. Його дрифт записали камери спостереження, поліцейські швидко його знайшли.

«Ще один водій вирішив випробувати долю і подрифтувати під новорічною ялинкою на площі перед Оперним театром. Та він не розрахував, що за вулицями Львова пильно стежать не лише патрульні, а й камери Центру безпеки міста», – розповіли на сторінці патрульної поліції 4 січня.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі патрульної поліції, 22-річний львівʼянин приїхав до ялинки записати відео, яке він потім оприлюднив у соцмережах. Це було близько 6 ранку, тому пішоходів неподалік не було.

Поліцейські встановили дані і знайшли порушника. 22-річного водія притягнуть до відповідальності за адміністративним кодексом. За таке порушення передбачений штраф.

До слова, аналогічний випадок трапився напередодні із 21-річним водієм BMW 730i. Він теж знімав відеоконтент, але патрульні дуже швидко його знайшли і склали адмінпротокол.