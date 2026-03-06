ВРП вирішила звільнити суддю, якого затримали за кермом у нетверезому стані

Вища рада правосуддя подала на звільнення суддю з Житомира Юрія Драча, якого поліцейські зупинили через керування авто у нетверезому стані. На це у пʼятницю, 6 березня, звернуло увагу «Слідство.Інфо».

У лютому 2025 року патрульні поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Tesla Model S, за кермом якого перебував суддя Корольовського районного суду Житомира Юрій Драч. Як йдеться в ухвалі Черняхівського районного суду Житомирської області, що датована 12 серпням 2025 року, правоохоронці під час спілкування зробили висновок, що водій має явні ознаки алкогольного спʼяніння: в нього були порушені координації та мовлення, а також патрульні відчули запах алкоголю. Однак Юрій Драч відмовився від проходження огляду на стан спʼяніння на місці зупинки за допомогою алкотестера, а також не захотів проїхати з патрульними до найближчого медичного закладу. Про відмову Юрія Драча від медичного огляду свідчить відео з бодікамери патрульного, яке переглядали під час судового засідання. Після відмови Драча від огляду, його оштрафували за «керування несправним авто» (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Зауважимо, що штраф становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн.

Однак Юрій Драч не визнав провину та оскаржив штраф у суді. Суддя Черняхівського райсуду Житомирщини Людмила Проценко задовольнила позов колеги та ухвалила рішення про закриття провадження через «відсутність складу правопорушення».

На засідання ВРП, що відбулось 4 березня, дисциплінарна інспекторка Наталія Дробчак наголосила, що справа не в спʼянінні Юрія Драча, а в тому, що він свідомою відмовився виконати законну вимогу поліцейського, порушивши таким чином закон та Кодекс суддівської етики.

Сам Юрій Драч заявляв, що спочатку погодився проїхати до лікарні, однак згодом відмовився, бо дорогою патрульні хотіли заблокувати двері авто. Крім того, він заявив, що йому не надали можливості конфіденційно поговорити з адвокатом. Також він стверджував, один із патрульних під час розмови телефоном сказав: «Я перепрошую, не можу зараз говорити – суддю веземо». Юрій Драч заявив, що це свідчить про упередження поліцейських, оскільки ті нібито знали, кого зупиняли й це «було цілеспрямоване переслідування для складання будь-якою ціною протоколу про адміністративне правопорушення».

Водночас патрульний поліцейський Юрій Ніцевич, який брав участь в затриманні судді, під час засідання ВРП повідомив, що Драч сам дав зрозуміти, що він – суддя.

«Словами не повідомив. Показав своє службове посвідчення напарнику, що він є суддею і все. Але на камеру це зафіксовано не було, тому що водій сидів в автомобілі низько і камера не фіксувала цю подію», — розповів поліцейський Юрій Ніцевич.

Зрештою ВРП під час засідання вирішила, що Юрій Драч вчинив істотне дисциплінарне порушення та ухвалила рішення застосувати до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади судді. Рішення підтримали двоє членів Другої дисциплінарної палати ВРП, ще один – був проти.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що ВРП звільнила на пожиттєве утримання суддю Миколу Тітова, який під час Революції Гідності позбавив права керування авто пасажирку учасників «Автомайдану» у 2013 році.