Віктор Орбан вважає, що в Україні закінчаться гроші швидше, ніж в Угорщині закінчиться нафта

Прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про можливість зупинки транзиту критично важливих товарів через територію Угорщини до України. Його заяву поширив у п'ятницю, 6 березня, речник угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан повідомив, що країна має докази справності нафтопроводу «Дружба», тому Будапешт вимагає від Києва дозволу на в’їзд своїх експертів. А допоки транспортування нафти не відновлять, Угорщина не підтримуватиме жодної європейської фінансової допомоги для України, а також не підтримуватиме її вступ до ЄС.

Прем’єр зауважив, що Угорщина вже припинила постачання бензину та дизельного пального до України та може зупинити інші транзитні домовленості, важливі для Києва.

«Доки не буде відновлено порядок, ми будемо використовувати всі засоби. Ми зупинили постачання бензину до України, дизельне пальне також не постачаємо, електроенергію ще постачаємо, але зупинимо постачання важливих для України товарів, що проходять через Угорщину, доки не отримаємо дозволу українців на постачання нафти», – сказав він.

Орбан також наголосив, що «в Україні закінчаться гроші швидше, ніж в Угорщині закінчиться нафта».

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив у четвер, 5 березня, що Будапешт дав Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» або допуск туди групи інспекторів, інакше країна вживе юридичних кроків.

Нагадаємо, 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга розповів, що постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба» припинене через російську атаку. Після цього уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нафтопровід не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції «Броди». За його словами, Україна не блокує доступ представників Європейської комісії до об’єкта, але вважає достатнім власне підтвердження фактів руйнування.