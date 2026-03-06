Львівська військова медикиня отримала звання заслуженого лікаря України
Раніше Ольга Зачепа була нагороджена «Орденом Святого Пантелеймона»
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання заслуженого лікаря полковнику медичної служби, начальниці медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Ользі Зачепі. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента у четвер, 5 березня.
«За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання обов’язків медичного забезпечення бойових дій», – вказано в указі президента.
53-річна Ольга Зачепа – родом зі Львова. З 1992 року розпочала навчання на лікувальному факультеті Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького, після закінчення вступила до Української військово-медичної академії за спеціальністю «анестезіологія та реаніматологія», яку закінчила з відзнакою.
Впродовж 2000-2013 рр. проходила службу на різних анестезіологічних посадах, від ординатора до начальника відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
Нагадаємо, раніше Ольга Зачепа отримала нагороду «Орден Святого Пантелеймона». Це найвища громадська відзнака за професіоналізм та милосердя, яку вручають медичним працівникам. Також її називають «Оскаром» у медицині.