Ольга Зачепа - полковник медичної служби, начальник ВМКЦ ЗР у Львові

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання заслуженого лікаря полковнику медичної служби, начальниці медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Ользі Зачепі. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента у четвер, 5 березня.

«За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання обов’язків медичного забезпечення бойових дій», – вказано в указі президента.

53-річна Ольга Зачепа – родом зі Львова. З 1992 року розпочала навчання на лікувальному факультеті Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького, після закінчення вступила до Української військово-медичної академії за спеціальністю «анестезіологія та реаніматологія», яку закінчила з відзнакою.

Впродовж 2000-2013 рр. проходила службу на різних анестезіологічних посадах, від ординатора до начальника відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Нагадаємо, раніше Ольга Зачепа отримала нагороду «Орден Святого Пантелеймона». Це найвища громадська відзнака за професіоналізм та милосердя, яку вручають медичним працівникам. Також її називають «Оскаром» у медицині.