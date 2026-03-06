Аби захиститися від норовірусу, слід дотримуватися строгої гігієни

Фахівці Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб завершили епідрозслідування щодо спалаху гострої кишкової інфекції в розважальному закладі Львова Dragon Park. Станом на 6 березня захворіло 44 відвідувачі, з них – 32 дітей. Усі хворі вже завершили лікування і їх виписали з інфекційної лікарні, повідомили у Центрі.

Дітей та дорослих на лікарняні ліжка вклав норовірус. Передача норовірусу ймовірно відбулася контактним шляхом через брудні руки, забруднені поверхні з частими дотиками, ігрове обладнання, предмети спільного користування.

Чому захворіло багато людей?

Норовірус, кажуть фахівці, відзначається надзвичайно низькою інфікуючою дозою, для інфікування вистачає буквально мікроскопічної кількості вірусу (10–100 частинок), а також високою заразністю — одна хвора людина може інфікувати до 14 інших. Навіть після зникнення симптомів вірус може виділятися до двох тижнів і більше. І він є надзвичайно стійким, зберігається на поверхнях тижнями, стійкий до дії багатьох дезінфекційних засобів.

Фахівці Центру провели дезінфекцію приміщень у закладі та надали рекомендації, як не допустити нових спалахів. Перед відновленням роботи закладу заплановано провести лабораторні дослідження об’єктів довкілля, гігієнічне навчання персоналу.

Як захиститися від норовірусу?