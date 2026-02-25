Усі хворі 18-21 лютого відідували центр розваг Dragon Park.

У середу, 25 лютого, стала відома причина гострої кишкової інфекції у дітей та дорослих, що 18-22 лютого відвідали популярний у Львові сімейний центр розваг Dragon Park. На лікарняні ліжка відвідувачів цього закладу вклав норовірус. Станом на вечір середи 25 лютого у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 33 хворих, з них 24 – діти різного віку.

Як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, норовірус виділили у дев’ятьох хворих. Як люди заразилися, наразі невідомо, епідрозслідування триває.

Медичний директор інфекційної лікарні Анждрій Орфін уточнив ZAXID.NET, що на лікуванні в лікарні станом на вечір 25 лютого перебуває 33 хворих, з них 24 – діти. Після відповідного лікування стан пацієнтів поліпшився, можливо, у четвер, 26 лютого, деяких пацієнтів випишуть з лікарні.

Нагадаємо, до Львівської обласної інфекційної лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції пацієнти почали поступати 22 лютого. Усі скаржилися на нудоту, багаторазове блювання, біль у животі, діарею. Обставини масового захворювання відвідувачів центру розслідує і поліція. За фактом відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних норм (ч. 1 ст. 325 ККУ). 23 лютого адміністрація Dragon Park повідомила, що роботу закладу тимчасово призупинили.

Що відомо про норовірусну інфекцію?

Норовірусна інфекція (або зимова блювотна хвороба, оскільки найчастіше трапляється в холодну пору року) – висококонтагіозна гостра кишкова інфекція, яка характеризується симптомами гастроентериту та зневоднення організму. Збудником є норовірус – один з безлічі ентеровірусів.

Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляє, що норовірусна інфекція може спричиняти сильну блювоту та діарею, які починаються раптово. Норовіруси дуже заразні й найчастіше поширюються в закритих і багатолюдних приміщеннях. Вони зазвичай поширюються через інфіковані їжу чи воду або через забруднені поверхні. Норовіруси також можуть поширюватися через тісний контакт із хворою людиною.